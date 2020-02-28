В СНБО дали мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине

Коронавирус неизбежно проникнет в Украину, считает Алексей Данилов / УНИАН

Рано или поздно новый китайский коронавирус проникнет в Украину, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, вирус covid-19 неизбежно появится в Украине, поскольку "во всем мире бушует коронавирус".

"Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", - отметил секретарь СНБО.

В то же время Данилов добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12,5 тысяч больничных мест для зараженных.

Ранее стало известно о первом случае заражения китайским коронавирусом covid-19 в Беларуси.

27 февраля стало известно о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавирусом в Польше.

Читайте также"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медикКак известно уже зарегистрировано более 82 тысяч лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальный, выздоровели 32 тыс. 897 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. О первых случаях в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. В городе Ухань возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.