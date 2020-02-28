Подозрение на коронавирус: в Борисполь прилетела женщина с высокой температурой

Женщину доставили в медучреждение / фото: glavred.info

В столичном аэропорту "Борисполь" у женщины, которая прилетела из Италии, обнаружили высокую температуру. Пассажирку сразу же доставили в медучреждение, чтобы проверить на возможность заражения опасным коронавирусом Сovid-19.

По предварительным данным, у женщины - острое респираторное заболевание, об этом сообщает Telegram-канал Украина сейчас.

Сообщается также, что с 25 февраля на всех контрольно-пропускных пунктах и во всех аэропортах температурному скринингу подверглись 160 тысяч человек, которые приехали в Украину.

Напомним, коронавирус COVID-19 пока что не проник в саму Украину, однако успел заразить уже пять наших соотечественников за пределами страны.

Если заражение коронавирусом обнаружат в Украине, то инфицированных украинцев будут доставлять в больницы на специальном вертолете. 27 февраля вертолет Ми-8 заступил на круглосуточное дежурство в системе ГосЧС. За один рейс он может взять на борт 4-6 больных.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула во время полета.

Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов дал прогноз, что коронавирус covid-19 неизбежно появится в Украине.