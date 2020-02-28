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Если коронавирус нападет: в Украине больничных коек хватит на 4 месяца - Скалецкая

28 февраля 2020, 14:01

Министр здравоохранения рассказала, что ждет украинцев в случае эпидемии коронавируса.

Зоряна Скалецкая
Скалецкая рассказала, сколько в Украине больничных коек / Фото: УНИАН

В случае вспышки эпидемии коронавируса коек в украинских больницах хватит на четыре месяца, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, на которую ранее накинулись в Сети из-за поста о борще.

"У нас есть 12 тысяч кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом – ред.), у нас четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек", - сказала она в интервью Радио Свобода.

При этом Скалецкая отметила, что такая динамика возможна только в том случае, если в Украине не будут принимать никакие эпидемиологические меры, такие как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома. То есть те, которые применяют в Китае.

Также министр подчеркнула, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".

Отметим, в соцсетях тем временем возмущаются из-за отсутствия в аптеках масок.

"Я шоке! Обошла все аптеки в центре города Сумы, и нигде нет противовирусных масок! Только марлевые!,а скалецкая в карантине, этот пи*дец может быть только в Украине", - возмутилась пользователь Сети.

"На кой они вам надо? Вы лучше соль и спички скупляйте )))", - советует другой пользователь Сети.

"Скалецкая зато в карантине... в скафандре, как космонавт. Не очень-то смотрится на фоне обслуживающего персонала с марлевыми повязками...Её карантин-это игра на публику и не более", - добавил еще один пользователь Сети.

"Была инфа, что защитят только ИЗОЛИРУЮЩИЕ противогазы, все остальное фикция. Кроме того, вирус передается через слизистую оболочку глаз (и уши?) Может, респиратор вкупе с маской на глаза защитит? Хотя бы снизит вероятность заражения? Или поможет только противогаз? Что скажете?", - вопрошает еще один  пользователь Сети.

Читайте такжеВ СНБО дали мрачный прогноз насчет коронавируса в УкраинеНапомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом, который распространяется по миру с декабря прошлого года из Китая.

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

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