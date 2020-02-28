Секретарь СНБО рассказал, как сало и лук помогут в борьбе с коронавирусом

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что лук, сало и чеснок - лучшее лекарство от буйствующего в мире коронавируса.

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок", — заявил он в эфире телеканала 1+1.

А вот употреблять алкоголь как лекарство секретарь СНБО не советует категорически. Кроме того, Данилов четко высказался за установление госконтроля за путем всех лекарств - начиная от фармакологических заводов и заканчивая складам аптек.

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги […]. У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, эпидемия новейшего коронавируса COVID-19 вспыхнула в Китайской Народной Республике в конце 2019-го. На сегодняшний день она охватила уже 57 стран планеты Земля. Главным источником распространения коронавируса в Европе стала Италия. Сейчас официально зарегистрировано 83 587 эпизодов заражения (в том числе и пятеро украинцев). Жертвами коронавируса стали 2858 человек.