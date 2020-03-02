Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе

В ВОЗ заявили, что измерение температуры неэффективно / Фото pixaby

Во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Добавим, что 25 февраля в Украине приняли решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины", - сказал Аваков на координационном совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.

Коронавирус в Украине

В Украине в лаборатории начались исследования 4-х подозрений на коронавирус, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.

По его словам, три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.

"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.

Коронавирус в мире

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 150 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

В Корее общее количество зараженных составляет 4212 человека. В Италии заболели 1,5 тыс. человек. В США коронавирус подхватили 80 человек. А в Москве на данный момент 1 человек помещен в карантин с подозрением на новый штамм коронавируса.

Также стало известно, что коронавирус обнаружили в Индонезии, Чехии и Доминиканской республике, а по состоянию на 2 марта общее количество зараженных стран достигло 65, сообщает ТАСС.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницыНапомним, ранее сообщалось, китайский коронавирус уже убил 3141 человека, количество зараженных составило 88,4 тысячи.

Наибольшее количество инфицированных вирусом Covid-19 в Китае, где и началась вспышка инфекции – более 80 тысяч случаев заболевания.