УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе

2 марта 2020, 12:57

В Украине сейчас в лаборатории начаты исследования 4-х подозрений на коронавирус.

коронавирус, врач, термометр
В ВОЗ заявили, что измерение температуры неэффективно / Фото pixaby

Во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Добавим, что 25 февраля в Украине приняли решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины", - сказал Аваков на координационном совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.

Коронавирус в Украине

В Украине в лаборатории начались исследования 4-х подозрений на коронавирус, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.

По его словам, три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.

"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.

Коронавирус в мире

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 150 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

В Корее общее количество зараженных составляет 4212 человека. В Италии заболели 1,5 тыс. человек. В США коронавирус подхватили 80 человек. А в Москве на данный момент 1 человек помещен в карантин с подозрением на новый штамм коронавируса.

Также стало известно, что коронавирус обнаружили в Индонезии, Чехии и Доминиканской республике, а по состоянию на 2 марта общее количество зараженных стран достигло 65, сообщает ТАСС.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницыНапомним, ранее сообщалось, китайский коронавирус уже убил 3141 человека, количество зараженных составило 88,4 тысячи.

Наибольшее количество инфицированных вирусом Covid-19 в Китае, где и началась вспышка инфекции – более 80 тысяч случаев заболевания.

коронавирус коронавирус в Украине ВОЗ
Сейчас вы просматриваете новость «Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:24
Перерезали горло, тело сожгли: в Харькове в коллекторе нашли погибшую девушку
14:23
Создатели Until Dawn поделились новым трейлером хоррора Little Hope
14:22
Поезд в завтрашнее дно, или Почему Зеленскому нужны громкие отставки мнение
14:16
Коронавирус "устал" от китайцев: в Ухане упало количество больных и закрыли больницу
14:02
Названо самое вредное сливочное масло и почему оно крошится
13:53
Выстрел в голову: на Львовщине мужчина расправился с любовницей и подстрелил прохожего Видео
13:42
Скандал на Голосе: 1+1 дал официальное пояснение Видео
13:20
Промоутер назвал возможную дату нового боя обидчика Кличко с Уайлдером
13:04
"Жду когда назовут геем": Зозуля ответил на новые оскорбления испанских ультрас
13:03
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
12:57
Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе Видео
12:44
Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу Видео
12:43
Гончарук прокомментировал ужин с Ермаком и рассказал о рокировках в Кабмине
12:40
Жуткая игра о смертельной болезни Мор получила дату выхода на PS4
12:30
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
12:26
Что посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020 Видео
12:06
"Дань ху*ло заплатит султану": встречу Путина и Эрдогана подтвердили в Москве
12:00
Путин рассказал, на что ему жаловался Трамп
11:51
Гончарук ответил на слухи об отставке и анонсировал консультации с Зеленским
11:38
Головой удар в лицо: Киву вызвали в ГБР
11:36
"Леша, ты остаешься?": Гончарук раскрыл свое будущее в Кабмине Фото
11:23
Что пить вместо кофе: названы три напитка Видео
11:19
Тысячи их: Европа дрожит перед вторжением миллионов мигрантов
11:19
Бесплатное демо Final Fantasy 7 Remake уже доступно всем
11:03
Под Рябошапкой опять зашаталось кресло: вопрос с отставкой может решиться уже в среду Видео
10:55
"Убийства в Ростовской области": Мельничука будут судить в Салониках
10:33
Война в Сирии: армия Асада отвоевала Серакиб, 100 тысяч сирийских беженцев идут в Европу
10:30
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: личный рекорд и потоки грязи
10:22
Вокруг шоу Голос Країни раздувают сепаратистский скандал Видео
10:11
Подозрение на коронавирус: назван диагноз двухлетнего ребенка в Тернополе
10:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания Видео
10:00
"Отбирают последнее у нищих": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы
09:44
"Перезагрузка" Богдана: стало известно о судьбе экс-главы Офиса Зеленского
09:18
Украинцев предупредили о температурной аномалии в марте
08:51
Эрдоган в Сирии сейчас делает то, что Путин мог сделать в Украине мнение
08:50
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
08:35
"Это мужчина или женщина?": названа вероятная замена Пристайко
08:32
Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли
08:30
Мышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотреть Видео
08:25
"Скрытая встреча": Ермак выставил ультиматум Гончаруку – СМИ Видео
08:10
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
08:02
Какой коньяк бьёт рекорды по количеству повторных покупок новости компании
08:01
Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал Видео
07:56
Коронавирус выкосил более трех тысяч человек: опубликована жуткая статистика Видео
07:40
Летняя резина: когда переходить с зимней, как выбрать и какая бывает
07:24
В Греции по запросу РФ задержан экс-нардеп Мельничук
06:57
Гороскоп на март-2020 по дням: что нельзя делать и чего ждать
06:45
Без победобесия: почему Украина не будет праздновать 9 мая мнение
06:02
Мода 2020 весна – в моде юбка-карандаш, колокол и джинсовые юбки: фото Фото
05:30
Прирожденные победители: астролог назвала самый мощный знак Зодиака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять