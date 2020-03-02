В Тернополе мужчина соврал медикам, что кум заболел коронавирусом

Мужчина решил пошутить на популярную тему коронавируса / Фото: tp.npu.gov.ua

Жителю Тернополя показалось, что он слишком долго ждет скорую помощь, поэтому он позвонил в службу и заявил, что его кум болен коронавирусом, страдает от высокой температуры и подвергает опасности окружающих.

Как сообщила пресс-служба полиции, 41-летний мужчина заявил, что у него поднялось высокое давление, однако в скорой ответили, что "с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу".

Мужчина решил ускорить работу служб и, позвонив в очередной раз, заявил, что его кум заболел коронавирусом, поскольку ранее общался с китайцем.

"Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", – рассказал мужчина.

На место происшествия выехала полиция, однако дверь правоохранителям никто не открыл. Позже шутника все же задержали, предварительно виновным считали кума, который и вывел на след своего остроумного приятеля. Против злоумышленника возбудили административное производство за заведомо ложный вызов. Находчивому шутнику грозит штраф.

Напомним, в центре Харькова к памятнику Тарасу Шевченко на улице Сумской вышел китаец с транспарантом в руках для высказывания протеста против дискриминации в связи с эпидемией коронавируса.

Также в китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.

Ранее во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера.