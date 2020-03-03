На OLX стали продавать варенье, набор бактерий и чудо-респираторы от коронавируса

От коронавируса на OLX предлагают спасаться чудо-респираторами / Фото pixabay.com

Украинцы "готовятся" защищаться от коронавируса, который проник уже в более 60 стран и заразил почти 91 тысячу человек. В частности, на сайте продаж OLX.ua появилось множество товаров, которые якобы помогают не подцепить опасный вирус из Китая.

Украинцам на сайте объявлений OLX предлагают купить чудо-респираторы, систему очистки воды, которая якобы убивает коронавирус, и набор бактерий для тех же целей. Продают украинцы и литературу, в которой якобы подробно описано, как обезопасить себя, и "эксклюзивное" варенье из шишек.

Риелторы также творчески стали подходить к своей работе и предлагают купить квартиру без коронавируса.

Похожая ситуация и на сайтах объявлений в России - там продают "заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде". Он якобы спасает от коронавируса.

"Применение: проколоть толстой иглой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока", - советует потенциальным покупателям продавец.

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Напомним, ранее известный врач и телеведущий – педиатр и кандидат медицинских наук – Евгений Комаровский рассказал о шести правилах, которые помогут не подхватить коронавирус нового типа (Covid-2019).