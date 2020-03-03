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Как украинские телеканалы разблокируют на спутнике: детали

3 марта 2020, 09:34

Стали известны детали договоренностей по поводу разблокировки украинских каналов между президентом Зеленским и крупнейшими медиахолдингами страны.

Телевизор, пульт
Телевизор и пульт дистанционного управления / dpchas.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и представители четырех украинских медиагрупп - StarLightMedia, 1+1 media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group - договорились раскодировать сигналы каналов, поступающие со спутников.

Однако как сообщает портал КП в Украине со ссылкой на экспертов, не сигналы не будут полностью раскодированы. Планируется всего лишь запустить четыре международные версии украинских общенациональных телеканалов. Соответственно, на протяжении двух лет украинцы, имеющие спутниковые тарелки, получат международные версии телеканала "1+1" - "1+1 International", "Интера" - "Интер+". "Медиа группа Украина" запустит в открытом режиме сигнал недавно созданного информационного канала Украина 24.  

Холдинг StarLightMedia, в свою очередь, запустит новый международный канал, куда войдут проекты из эфиров Нового канала, ICTV, СТБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новосозданный телеканал для временно оккупированных россиянами и боевиками районов Украины получил название Дом. Также стало известно о том, что дизайн логотипа канала специально был придуман так, что название можно прочесть двумя различными способами - и как "Дом", и как "Дім".

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