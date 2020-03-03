Коронавирус уже в Украине: власти подтвердили первый случай заражения

Коронавирус добрался до Украины / GettyImages

Первый случай китайского коронавируса в Украине был подтвержден утром во вторник, 3 марта, в Черновицкой области.

С таким заявлением в Кабмине во время брифинга выступил главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, из четырех случаев подозрения на коронавирус подтверждение получил один. Семейная пара, недавно вернувшаяся из путешествия по Италии с недомоганием, организовала себе самоизоляцию. И не общалась с родными и близкими. Симптомы (лихорадка и сухой кашель) появились 28 февраля, госпитализация 29 февраля, а 1 марта были взяты необходимые анализы.

По данным Ляшко, заболевший человек сейчас находится в стабильном состоянию и не нуждается в, собственно, госпитализации.

Чиновник, однако, не сумел ответить на вопрос, сколько людей оказались в самоизоляции - Минздрав не ведет таковой статистики.

Кроме того, главный санитарный врач попросил не использовать в массовом порядке украинцев хирургические маски - дабы не допустить массовую панику.

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