"Спасайся, кто может!": как коронавирус в Украине восприняли в Сети

Коронавирус в Украине прокомментировали в соцсетях / УНИАН

Китайский коронавирус зафиксирован в Украине, в Сети по-разному отреагировали на плохую новость – есть панические посты, а есть – рациональные.

Телеведущий Макс Назаров в Facebook призвал людей не вести себя, как обезьяны, и отметил, что от коронавируса не спасут гимн, камни и молебны.

Журналист и блогер Алексей Романов эмоционально отреагировал на новость: "Ну все, началось. Спасайся, кто может!".

"Первый случай вируса у нас. Пожалуйста, люди, не ведите себя, как обезьяны. Гимн, камни и молебны не помогут, а маски не защищают, они нужны только тем, кто уже заразился. Мойте руки и не пейте воду из крана. И профилактика!" – написал Назаров.

Подтвержденный случай коронавируса в украинском государстве также прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"…государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", – поделился премьер в Telegram.

Telegram-канал Резидент намекнул, что информация о первом больном коронавирусом в нашей стране не случайно обнародована.

Канал Легитимный полагает, что коронавирус в Украине спровоцирует панику.

"Ого, вот сейчас будет паника, друзья. Коронавирус в Украине уже...", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 3 марта в Черновицкой области Украины был подтвержден первый случай китайского коронавируса в нашей стране. Коронавирус нашли у нашей соотечественницы, которая вместе с мужем была в Италии.

Напомним, сначала новый вирус обнаружили в Китае, потом он распространился по миру, в частности, вспышка вируса была зафиксирована в Италии.

По состоянию на 3 марта количество жертв коронавируса достигло 2 тысяч 943 человек. В мире от вируса умерли 3 тысячи 117 человек. Общее количество зараженных новым вирусом составило 90 тысяч 936 человек.