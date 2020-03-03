Коронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать

Стопроцентной защиты от коронавируса не существует, но есть шанс снизить риск заражения.
Коронавирус в Украине уже официально - власти подтвердили первый случай заражения.
В Черновцах изолировали 35 человек. А ранее в Тернополе с подозрением на китайский коронавирус был доставлен двухлетний ребенкок - недавно вернувшийся с родителями из столицы Испании Мадрида.
Судя по всему, коронавирус в Киеве и других крупных городах - только вопрос времени. Главред подготовил памятку, как защититься от коронавируса.
Стоит отметить, что в особой зоне риска - пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (астма, диабет, болезнь сердца). Эти люди не только имееют более выскоий шанс заражения, но и подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Не всегда такие люди способны сами о себе позаботиться должным образом - придите к ним на помощь!
Стопроцентная защита от коронавируса не существует, но, используя нижеперечисленные рекомендации, вы значительно снизите шанс заразиться.
Простые правила, как защитить себя от коронавируса
► Дезинфицируйте все поверхности в доме, наверняка кто-то прикасался к ним, придя с улицы. Особенно это касается металлических поверхностей, например, дверных ручек, на них вирус живет дольше всего. Вирус на поверхностях может жить от нескольких часов до нескольких дней.
► Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащим средством – вирус легко убивается.
► Старайтесь держаться от людей на расстоянии, рекомендуемая дистанция – от 1 метра, так как капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние примерно метра. Если вы видите в салоне транспорта человека с кашлем, насморком или явно болезненным лицом – покидайте транспорт немедленно. Коронавирус COVID‑19 – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.
► Не чешите глаза, не прикасайтесь пальцами к рту и носу. Ваши руки – первый переносчик коронавируса. Если очень чешется, чтобы не допустить попадания бактерий с кожи рук в организм, предварительно тщательно вымойте их.
► При первых подозрениях заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
► Обязательно мойте руки после контакта с животными или при употреблении продуктов животного происхождения.
► Категорически избегайте любых контактов с другими животными на улице, на территории рынка (бродячими котами или собаками, грызунами, птицами, летучими мышами).
► Воздержитесь от употребления в пищу сырых или не прошедших надлежащей термообработки продуктов животного происхождения – мяса, молока и т.д. Если обойтись нельзя, после разделки мяса обязательно помойте руки.
► Используйте защитную лицевую маску.
► Ни в коем случае не используйте защитную лицевую маску повторно.
► Запасайтесь спиртосодержащими салфетками, особенно, если вы намерены путешествовать.
► Оставьте в покое чеснок и лук – нет никаких доказательств, что они помогают защититься от коронавируса.
► Не лечите вирус при помощи антибиотиков, в данном случае они бессильны – и как средство лечения, и как средство профилактики.
► Не бегите в аптеку, чтобы купить лекарство от коронавируса – его не существует. На данный момент не изобретено ни препарата, ни вакцины для лечения COVID-2019. Купив что-то в аптеке "по рекомендации", вы только потратите деньги, но ни на йоту не обезопасите себя.
Коронавирус - симптомы
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. Опасность в том, что симптомы коронавируса развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер, так что зараженный человек долгое время может не обращать внимания на проблему, пока она не дойдет до своего пика. Более того, у некоторых инфицированных лиц вовсе не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что вы заразились:
- Повышенная температура
- Кашель
- Усложненное дыхание
- Чувство усталости
- Диарея
- Воспаление легких
В Украине в настоящий момент не существует какого-то специфического лечения коронавируса. Но если у вас проявляются вышеописанные симптомы, лучше сразу обратиться к врачу – в этот раз речь может идти не об обычной простуде или гриппе.
Если у вас проявились симптомы:
- Ограничьте свои контакты с людьми;
- Используйте защитную маску;
- Во время кашля или чихания прикрывайте рос и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выкиньте ее. Если вы чихнули в ладонь, немедленно помойте руки.
- Не выходите на улицу без необходимости, но если такая есть - надевайте маску, она нужна не для того, чтобы защититься от вируса, а для того, чтобы зараженные его не распространяли.
- Дезинфицируйте все поверхности в доме.
Мифы о коронавирусе
На фоне эпидемии и тревожных новостей новый вирус оброс массой мифов, которые не помогают с ним бороться и вводят людей в заблуждение.
- Промывание соляным расствором носа не спасет от коронавируса.
- Ополаскиватель для рта не спасет.
- Антибиотики не спасут.
- Коронавирус не передается через укусы комаров.
- Коронавирус также не передается через монеты или банкноты.
- Низкие температуры не убивают коронавирус.
- Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) не убьет вирус, если он есть, вы только можете заработать кожное раздражение.
- Употребление спирта внутрь не убьет инфекцию.
- Чеснок, лук, кунжутное масло не защищают.
- Коронавирус у кошек в отношении COVID‑19 – это миф, не имеющих никаких доказательств. Коронавирус у собак – это миф, не имеющих никаких доказательств. Не надо лечить коронавирус у котов, если вы видите, что ему нездоровится - нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть переносчиками нового коронавируса. Не существует никаких симптомов коронавируса у кошек. Если вы прочли про "коронавирус собак" или "коронавирус кошек" – вы прочли бред.
Коронавирус – карта онлайн
Следить за распространением COVID‑19 можно здесь.
Также украинское правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - она доступна по адресу covid19.com.ua и содержит ответы на основные вопросы о заразе.