Коронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать

Минздрав подтвердил, что коронавирус в Украине начался / МОЗ

Коронавирус в Украине уже официально - власти подтвердили первый случай заражения.

В Черновцах изолировали 35 человек. А ранее в Тернополе с подозрением на китайский коронавирус был доставлен двухлетний ребенкок - недавно вернувшийся с родителями из столицы Испании Мадрида.

Судя по всему, коронавирус в Киеве и других крупных городах - только вопрос времени. Главред подготовил памятку, как защититься от коронавируса.

Стоит отметить, что в особой зоне риска - пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (астма, диабет, болезнь сердца). Эти люди не только имееют более выскоий шанс заражения, но и подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Не всегда такие люди способны сами о себе позаботиться должным образом - придите к ним на помощь!

Стопроцентная защита от коронавируса не существует, но, используя нижеперечисленные рекомендации, вы значительно снизите шанс заразиться.

Простые правила, как защитить себя от коронавируса

► Дезинфицируйте все поверхности в доме , наверняка кто-то прикасался к ним, придя с улицы. Особенно это касается металлических поверхностей, например, дверных ручек, на них вирус живет дольше всего. Вирус на поверхностях может жить от нескольких часов до нескольких дней.

► Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащим средством – вирус легко убивается.

► Старайтесь держаться от людей на расстоянии , рекомендуемая дистанция – от 1 метра, так как капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние примерно метра. Если вы видите в салоне транспорта человека с кашлем, насморком или явно болезненным лицом – покидайте транспорт немедленно. Коронавирус COVID‑19 – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.

► Не чешите глаза , не прикасайтесь пальцами к рту и носу. Ваши руки – первый переносчик коронавируса. Если очень чешется, чтобы не допустить попадания бактерий с кожи рук в организм, предварительно тщательно вымойте их.

► При первых подозрениях заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

► Обязательно мойте руки после контакта с животными или при употреблении продуктов животного происхождения.

► Категорически избегайте любых контактов с другими животными на улице, на территории рынка (бродячими котами или собаками, грызунами, птицами, летучими мышами).

► Воздержитесь от употребления в пищу сырых или не прошедших надлежащей термообработки продуктов животного происхождения – мяса, молока и т.д. Если обойтись нельзя, после разделки мяса обязательно помойте руки.

► Используйте защитную лицевую маску.

► Ни в коем случае не используйте защитную лицевую маску повторно .

► Запасайтесь спиртосодержащими салфетками, особенно, если вы намерены путешествовать.

► Оставьте в покое чеснок и лук – нет никаких доказательств, что они помогают защититься от коронавируса.

► Не лечите вирус при помощи антибиотиков, в данном случае они бессильны – и как средство лечения, и как средство профилактики.

► Не бегите в аптеку, чтобы купить лекарство от коронавируса – его не существует. На данный момент не изобретено ни препарата, ни вакцины для лечения COVID-2019. Купив что-то в аптеке "по рекомендации", вы только потратите деньги, но ни на йоту не обезопасите себя.

Коронавирус - симптомы

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. Опасность в том, что симптомы коронавируса развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер, так что зараженный человек долгое время может не обращать внимания на проблему, пока она не дойдет до своего пика. Более того, у некоторых инфицированных лиц вовсе не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что вы заразились:

Повышенная температура

Кашель

Усложненное дыхание

Чувство усталости

Диарея

Воспаление легких

В Украине в настоящий момент не существует какого-то специфического лечения коронавируса. Но если у вас проявляются вышеописанные симптомы, лучше сразу обратиться к врачу – в этот раз речь может идти не об обычной простуде или гриппе.

Если у вас проявились симптомы:

Ограничьте свои контакты с людьми;

Используйте защитную маску;

Во время кашля или чихания прикрывайте рос и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выкиньте ее. Если вы чихнули в ладонь, немедленно помойте руки.

Не выходите на улицу без необходимости, но если такая есть - надевайте маску, она нужна не для того, чтобы защититься от вируса, а для того, чтобы зараженные его не распространяли.

Дезинфицируйте все поверхности в доме.

Мифы о коронавирусе

На фоне эпидемии и тревожных новостей новый вирус оброс массой мифов, которые не помогают с ним бороться и вводят людей в заблуждение.

Промывание соляным расствором носа не спасет от коронавируса.

Ополаскиватель для рта не спасет.

Антибиотики не спасут.

Коронавирус не передается через укусы комаров.

Коронавирус также не передается через монеты или банкноты.

Низкие температуры не убивают коронавирус.

Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) не убьет вирус, если он есть, вы только можете заработать кожное раздражение.

Употребление спирта внутрь не убьет инфекцию.

Чеснок, лук, кунжутное масло не защищают.

Коронавирус у кошек в отношении COVID‑19 – это миф, не имеющих никаких доказательств. Коронавирус у собак – это миф, не имеющих никаких доказательств. Не надо лечить коронавирус у котов, если вы видите, что ему нездоровится - нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть переносчиками нового коронавируса. Не существует никаких симптомов коронавируса у кошек. Если вы прочли про "коронавирус собак" или "коронавирус кошек" – вы прочли бред.

Коронавирус – карта онлайн

Следить за распространением COVID‑19 можно здесь.

Также украинское правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - она доступна по адресу covid19.com.ua и содержит ответы на основные вопросы о заразе.