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"Проблему с вшами решить не могут": киевлян озадачили планы Кличко по борьбе с коронавирусом

3 марта 2020, 19:09

Всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ каждое утро начнут изменять температуру.

коронавирус, врач, термометр
В школах и детсадах начнут измерять температуру / Фото pixaby

В связи с распространением коронавируса весь коммунальный общественный транспорт Киева перед выходом на линию ежедневно будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Кроме того, дважды в день будут дезинфицировать все скорые, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

Кроме того, всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ каждое утро начнут изменять температуру.

Отметим, в комментариях под сообщением Кличко жители столицы интересуются, где взять столько термометров.

"Тут деякі панікери пишуть, де взяти гроші на термометриВи що, це така дрібниця!!! Гроши в меріях є! Не змінять декілька працюючих лихтариків, або відмовляться від частини премії, або звільнять якогось родича, що навіть не з'являється на роботу, вже вистачить", - пишет Юлиана Портной.

"Вимірювання температури в садочках і школах". Круто. Яким чином вони це будуть виконувати? 1) в садочках навіть не мають права вимагати довідку про те що дитина здорова! 2) де взяти термометри на таку кількість дітей? От якби Ви закупили по одному безконтактному вимірювачу температури на заклад і видали указ що кожна дитина допускається до закладу лише після вимірювання температури медсестрою! Це б мало ефект", - добавила Илона Коваленко.

"Щоденне вимірювання температури? У школах з вошами не можуть лад дати...А тут кожній дитині поміряти температуру (в школах в середньому щоденно 500-700 діток). Яким чином, хто це буде робити (1 медсестра на школу...) хто закупить таку кількість термометрів, як дотриматися гігієни при цьому?", - спросила Светлана Короткова.

Читайте также"Спасайся, кто может!": как коронавирус в Украине восприняли в СетиНапомним, ранее известный детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко специально для Главреда рассказал о том, как погодные условия влияют на распространение китайского коронавируса.

"Повышение температур негативно влияет на коронавирус, так как он более холодолюбивый. Потому, если будет и далее теплеть, то это пойдет нам на пользу и уменьшаться риски передачи вируса. Конечно, в помещении и при тесном контакте риск остается, но за их пределами вирус будет скорее погибать и будет меньше риска контактной передачи вируса через руки и предметы обихода", - рассказал он.

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