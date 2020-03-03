Коронавирус в Черновцах: врачи объяснили, как лечат инфицированного

Коронавирус в Украине – как Черновцы лечат первого пациента и что помогает / Фото twitter.com/ChuBailiang

Коронавирус пробрался в Черновцы: там зафиксировали первого инфицированного. После чего власти официально признали: коронавирус уже в Украине.

По сути, в Черновицкой областной клинической больнице у пациента лечат не сам вирус, а конкретно симптомы коронавируса.

"То есть при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошие. По состоянию на 14:00 температура тела — 37,4 градуса", — цитирует Укринформ заведующую инфекционным отделением больницы Валентину Мендреску.

Читайте такжеМедик рассказал, как украинцам уберечься от заражения коронавирусомНа отсутствие медикаментов больница не жалуется – все медпрепараты есть, заверили в учреждении.

В то же время состояние у пациента стабильное – не тяжелое, ухудшений не наблюдается.

Симптомы коронавируса

Наиболее распространенные симптомы коронавируса COVID‑19 – это повышение температуры, утомляемость и сухой кашель.

И тут главная опасность, что проявляются они не сразу: то есть человек очень долгое время может не понимать, что он болен – и всё это время быть переносчиком/распространителем заболевания.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у человека коронавирус:

кашель;

повышенная температура;

усложненное дыхание;

диарея;

чувство усталости;

воспаление легких.

Ранее киевлян озадачили планы Кличко по борьбе с коронавирусом. Всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ каждое утро начнут изменять температуру.