В Черновцах под домом инфицированного коронавирусом украинца устроили бунт

Коронавирус спровоцировал бунт в Черновцах / Фото: promin.cv.ua

В Черновцах люди устроили бунт под домом мужчины, у которого впервые в Украине диагностировали китайский коронавирус COVID-19. Местные жители требуют изолировать жену, которая вместе с ним ездила в путешествие по Европе и, в частности, Италии.

Как сообщает Черновецкий проминь, люди кричат и даже намерены перекрыть дорогу.

На улице Русская, 267, у подъезда назрела действительно критическая ситуация, поэтому на нее отреагировали специальные службы. Жители утверждают, что жена до сих пор находится в квартире, представляет опасность для окружающих, поэтому ее необходимо изолировать.

Медики пояснили людям, что женщина находится в самоизоляции в квартире. У нее отсутствует повышенная температура тела, что проверялось уже неоднократно. У нее взяли мазки для анализа инфекции коронавируса в организме.

По словам специалистов, женщина в самоизоляции без симптомов заболевания не представляла для окружающих опасности, однако для нее это были более комфортные условия. Но медики из-за бунта были вынуждены госпитализировать пациентку в условия стационара.

Протестующие проследили, как ее вывели из подъезда и увезли на карете скорой помощи.

Напомним, коронавирус пробрался в Черновцы: там зафиксировали первого инфицированного. После чего власти официально признали: коронавирус уже в Украине.

Как ранее сообщалось, в Черновицкой областной клинической больнице у пациента лечат не сам вирус, а конкретно симптомы коронавируса.