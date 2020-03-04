"Повесим на воротах флаг Украины": в Сети шутят над коронавирусом мемами и картинками

В Сети активно распространяются мэмы и картинки, в которых пользователи шутят над паникой, возникшей в мире и Украине в связи с распространением китайского коронавируса.

Особенно актуален юмор о посылках с товарами из Китая, которые были и остаются очень востребованными. Не осталась в стороне и ситуация в Новых Санжарах, куда украинцы не хотели пускать эвакуированных из Уханя соотечественников.

Напомним, коронавирус в Украине уже официально - власти подтвердили первый случай заражения.

Ранее в Тернополе с подозрением на китайский коронавирус был доставлен двухлетний ребенок, недавно вернувшийся с родителями из столицы Испании Мадрида.

Судя по всему, коронавирус в Киеве и других крупных городах - только вопрос времени. Главред подготовил памятку, как защититься от коронавируса.