Коронавирус в Украине: глава Минздрава рассказала, что будет с зараженными украинцами

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах, где в санатории Нацгвардии находятся эвакуированные из Уханя украинцы, рассказала, что будет с гражданами, если в Украине зафиксируют вспышку коронавируса, за чей счет будет проводится лечение и где будут размещать инфицированных.

В частности, руководительница МОЗ рассказала в интервью Главкому, что тех украинцев, у которых обнаружат коронавирус, будут лечить за государственные средства. До 1 апреля финансирование медицинской помощи осуществляется через распределение средств из бюджетов на области, после финансирование будет происходить из Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Скалецкая отметила, что зараженные коронавирусом граждане Украины будут размещаться в инфекционных больницах, а лица, которые с ними контактировали, будут находиться под особым контролем врачей. Если зараженных будет много, тогда их переместят в отдельные больницы, предназначенные специально для тех людей, у которых есть подозрение на коронавирус. При этом она не уточнила, где именно находятся эти больницы.

"Лица из школы или офиса, которые были в контакте с больным, должны быть рекомендованы к обсервации. Собственно, мы сейчас готовим определенные нормативные документы, чтобы это упорядочить, и чтобы эта 14-дневная обсервациям была максимально юридически обоснована", - рассказала Скалецкая.

Министр также успокоила, что Украина готова к коронавирусу. По ее словам, в стране достаточно коек и медицинских работников.

Читайте такжеЧисло зараженных коронавирусом в мире снова выросло: пугающие цифрыКак сообщал Главред, 3 марта в Украине уже был подтвержден первый случай заболевания вирусом Covid-19. Коронавирус нашли у нашего соотечественника, который был в Италии. Местные жители устроили бунт под домом мужчины, они требуют изолировать жену, которая вместе с ним ездила в путешествие по Европе.

На данный момент в области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов инфицированного украинца.

Кроме того, известно, что вместе с первым в Украине пациентом изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. Всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы не было паники.