Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии здоровья заболевшего украинца

Житель Черновцов чувствует себя лучше / Фото pixaby

Во вторник, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Им заразился житель Черновцов. Сегодня стали известны подробности о состоянии здоровья пациента.

Заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску сообщила, что госпитализированный чувствует себя лучше. Утром у него была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. Врач отметила, что наблюдается положительная динамика.

В Черновицкой ОГА напомнили, что местного жителя госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус 29 февраля. Накануне он путешествовал по Италии.

Как сообщал Главред, вместе с первым в Украине пациентом изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. Всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы не было паники.

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Напомним, число зараженных опасным китайским коронавирусом снова выросло. На данный момент вирус из Китая проник уже более чем в 80 стран мира и инфицировал более 91 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали более трех тысяч людей.