Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько людей под подозрением

Первый случай коронавируса в Украине зафиксировали в Черновицкой области / УНИАН

В Украине шестерых людей проверяют на наличие в организме китайского коронавируса.

Соответствующую информацию озвучил заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в среду, 4 марта, на брифинге в Киеве.

"Сейчас в Украине находятся на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы, некоторые образцы биологического материала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", - заявил он.

Кроме того, портал Громадське сообщает, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы доставили троих - двух мужчин и женщину - с подозрением на китайский коронавирус.

"Пациентов привезли на карете скорой помощи. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию", - рассказали журналисты.

Напомним, ранее, 3 марта, Виктор Ляшко на экстренном брифинге рассказал о том, что в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса – у мужчины, который недавно вернулся с супругой из Италии в Черновцы. Сейчас он госпитализирован в инфекционном отделении, а его супруга - в самоизоляции дома.