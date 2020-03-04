"Сжечь дом": жену жителя Черновцов с коронавирусом закрыли в военном госпитале

Жительницу Черновцов закріли в военном госпитале / скриншот из видео

Из-за народного гнева жену жителя Черновцов, у которого во вторник, 3 марта, диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.

"Женщину перевезли в военный госпиталь. Но это не госпитализация; она не больна. Переместили из-за возмущения", - сообщил во время пресс-конференции 4 марта председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

В то же время мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал горожан к спокойствию и толерантному отношению друг к другу.

"Вчера жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, выводили из дома как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призывают обнести дом проволокой. Никаких гетто в Черновцах не будет. Успокойтесь, люди! Будьте толерантны, ведь на месте этих людей могли быть вы", - подчеркнул Каспрук.

Отметим, в соцсетях ситуация в Черновцах наделала шума.

"Черговий випадок гуманізму. Тепер у Чернівцях.Там дружину пацієнта (у якого раніше підтвердили коронавірус) забрали на обсервацію через протести.Без медичних показань. Не хвору. Без симптомів хвороби - а через "соціальні причини".Просто місцеві сказали, що якщо цю жінку не заберуть з будинку - вони спалять його на***.

В обласній адміністрації розповіли: "Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали". Ми не будемо розголошувати, куди відвезли жінку - заради її безпеки.

А мій друг з Чернівців розповів, що люди у місті тепер більше бояться не вірусу, а інших людей. Тих які готові у випадку чого - спалити будинок разом з усіма інфекціями", - пишет Дмитрий Васыльчик.

"Так Український народ показав себе зі всіх боків і по всьому світу!!!!", - добавила Наталия Продан.

"А звідки знають, що не хвора, якщо тести не зробили??? І чому у нас про тести не подумали заздалегідь??? От тепер зрозуміло, чому не перевірили дружину інфікованого", - говорит Оксана Черчел.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выше гриппаНапомним, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Им заразился житель Черновцов. В среду, 4 марта, заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску сообщила, что госпитализированный чувствует себя лучше. Утром у него была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. Врач отметила, что наблюдается положительная динамика.