Коронавирус в Украине: в ВОЗ озвучили нерадостные для украинцев прогнозы

Эксперты ВОЗ прогнозируют распространение коронавируса по Украине / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что уже в ближайшее время резко вырастет количество зараженных коронавирусом в Украине.

С таким заявлением в рамках брифинга в здании Кабмина в среду, 4 марта, выступил представитель ВОЗ Ярно Хабихт.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил он.

Напомним, ранее в среду, 4 марта, заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в рамках брифинга в Киеве рассказал о том, что на данный момент шестеро людей находятся под подозрением медиков на коронавирусную инфекцию.

Позднее журналисты сообщили, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы доставили троих людей - двух мужчин и женщину - с подозрением на китайский коронавирус.