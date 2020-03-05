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В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус

5 марта 2020, 10:17

Госпитализированы еще двое граждан, которые накануне путешествовали по Италии.

Коронавирус, Украина, скорая
В Черновицкой области двух граждан госпитализировали в инфекционное отделение / УНИАН

В Украине зафиксировали еще два случая подозрения на заражение опасным китайским вирусом covid-19. Таким образом, число таких случаев в нашей стране возросло до восьми.

В частности, в четверг, 5 марта, в Черновицкой области двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Как уточняет пресс-служба ОГА, накануне они путешествовали по Италии.

Как сообщал Главред, 3 марта подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в Украине - им заразился житель Черновцов.  

4 марта заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что на данный момент у шестерых людей в Украине подозревают коронавирусную инфекцию.

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Напомним, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг прогнозирует, что коронавирус COVID-19 может ударить с новой силой. По его словам, в Китае может начаться вторая волна эпидемии. Кроме того, по его словам, в ближайшие недели коронавирус может просочиться еще в ряд стран. При этом, если не будут приняты эффективные меры контроля, после второго месяца речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, начнут появляться летальные исходы, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30.

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