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Ляшко анонсировал ограничения из-за китайского коронавируса в Украине

5 марта 2020, 12:41

Виктор Ляшко призвал не скупать медицинские маски

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / скриншот

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что больной коронавирусом в Черновцах чувствует себя хорошо и находится под присмотром врачей. Эпидемиологи работают со всеми контактами.

При этом он отметил, что в лаборатории исследуют еще около 10 образцов.

"В ближайшие время мы будем вынуждены ввести ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы запретим массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, временно закроем школы, чтобы сократить массовые скопления людей. Вирус передается воздушно капельным путем и необходимо находится на расстоянии 1,5 – 2 метра от человека, чтобы не инфицироваться", - сообщил Ляшко во время своего выступления в Новых Санжарах.

При этом он призвал не скупать медицинские маски, потому что они не защищают от заражения.

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Как ранее сообщал Главред, 5 марта заканчивается 14-дневная обсервация эвакуированных из Китая украинцев, которую они провели в Новых Санжарах. 

Виктор Ляшко Новые Санжары новости Украины Черновцы
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