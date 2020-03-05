"Не надо животных обвинять": секретарь СНБО рассказал, почему вспыхнула эпидемия коронавируса

Секретарь СНБО Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объяснил эпидемию коронавируса утечкой из секретной китайской лаборатории.

С таким заявлением он выступил в эфире Украинского радио. По мнению Данилова, в городе Ухань (КНР) (там эпицентр эпидемии коронавируса), находится одна из закрытых лабораторий F-4.

"Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка. И не надо тут животных обвинять, что это животные, змеи и тому подобное", — подчеркнул он.

По словам Данилова, очень мощная секретная лаборатория в Ухане была запущена в 2015-м. В настоящее время этот город закрыт в карантин - "потому как поняли, что у них там происходит".

Напомним, ранее, во вторник, 3 марта, замглавы Минздрава Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко на экстренном брифинге рассказал о то, что в стране был зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом - у жителя города Черновцы, который вернулся из поездки по Италии и Румынии.