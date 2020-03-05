Без паники: в Черновцах экстренно закрыли все учебные заведения

Из-за коронавируса школьникам Черновцов объявили внеплановые каникули / УНИАН

Из-за опасности распространения смертельного коронавируса, в Черновцах закрыли на карантин школы областного центра, колледжей и университетов.

Как пишет местное издание UA:Буковина в четверг, 5 марта, в области также решили запретить проведение массовых мероприятий.

Также местные власти рекомендовали по возможности закрыть детские садики, а родителям приказали не водить туда своих чад.

Пока что учебный процесс приостановили на 14 дней - с 6 марта по 22 марта включительно.

Коронавирус в Украине

Напомним, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Им заразился житель Черновцов. В среду, 4 марта, заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску сообщила, что госпитализированный чувствует себя лучше. Утром у него была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. Врач отметила, что наблюдается положительная динамика.

Как позже стало известно, в Черновцах пять человек также были госпитализированы с симптомами ОРВИ, их анализы проверяли на коронавирус.