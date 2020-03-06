В еще одном городе Украины госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Результаты анализов на коронавирус будут готовы 6 марта / УНИАН

В четверг, 5 марта, в Краматорске Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Украинка недавно вернулась из Таиланда.

У женщины были симптомы ОРВИ. Ее изолировали и взяли для анализа биологический материал, который был направлен на проверку в Киев. Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 18:00 четверга диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден. На данный момент краматорчанка находится под наблюдением специалистов и чувствует себя намного лучше.

Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА пообещала проинформировать население.

Напомним, пока что в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом - им заразился житель Черновцов. Позже стало известно, что число подозрений на заболевание китайским вирусом в Украине возросло.

Как сообщал Главред, коронавирус мутировал и стал более опасным.