Коронавирус в Украине: в еще одной области объявили карантин

Вслед за Черновцами карантин объявили в Сумах / УНИАН

В Сумской области решили подстраховаться и отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

В Сумском городском совете предложили ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, не будут проводиться какие-либо экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования. Исключение коснется только дошкольников – в садиках все же разрешили устроить традиционные весенние утренники. Учреждения функционируют стабильно.

Напомним, ранее карантин объявили в Черновицкой области. Там закрыли на карантин школы областного центра, колледжи и университеты. Кроме того, было решено запретить проведение массовых мероприятий. Местные власти рекомендовали по возможности закрыть детские садики, а родителям приказали не водить туда своих чад. Пока что учебный процесс приостановили на 14 дней - с 6 марта по 22 марта включительно.

Кроме того, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 10 марта вводят ограничительные меры, чтобы предотвратить заболевания, вызванные коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеШокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавируса

Как сообщал Главред, 5 марта в Краматорске Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Украинка недавно вернулась из Таиланда. У женщины были симптомы ОРВИ. Ее изолировали и взяли для анализа биологический материал, который был направлен на проверку в Киев. По состоянию на 18:00 четверга диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден.

Напомним, пока что в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом - им заразился житель Черновцов. Позже стало известно, что число подозрений на заболевание китайским вирусом в Украине возросло.