ЕС официально снял санкции с двух бывших украинских топ-чиновников

Николай Азаров больше не в санкционном списке ЕС / УНИАН

Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС – теперь оно вступило в силу.

Азаров и Ставицкий находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

На данный момент в санкционном списке ЕС остаются десять бывших украинских топ-чиновников:

Виктор и Александр Януковичи;

Виталий Захарченко;

Виктор и Артем Пшонки;

Виктор Ратушняк;

Сергей Курченко;

Дмитрий Табачник;

Сергей Арбузов;

Александр Клименко.

Санкции против них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

Как сообщал Главред, послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.

Ранее в США в очередной раз заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма. По словам постпреда США, при ОБСЕ Джеймса Гилмора, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.