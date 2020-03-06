В тяжелом состоянии: нардеп Волошин встречался с зараженным коронавирусом политиком

Олег Волошин / Главред

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом. Так, во время поездки во Францию политик встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Так, 27 февраля Волошин в своем Facebook опубликовал пост, в котором рассказал о встрече с французским политиком.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - говорится в сообщении.

На данный момент пост на станице Волошина недоступен.

По данным France Bleu, 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыхания. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция".

Стоит отметить, что Рейтцер не посещал заседания с 25 февраля. При этом заболевание зафиксировано у работника буфета Национального собрания.

Как ранее сообщал Главред, народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Олега Волошина поймали на лжи, когда он перекрутил слова французского депутата Валери Фор-Мунтян о привлечение к переговорам по Донбассу представителей боевиков.