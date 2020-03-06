"После брызганья слюной": в Раде предложили изолировать Волошина из-за коронавируса

Олег Волошин / Фейсбук Олега Волошина

Народный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар жестко отреагировала на общение представителя Оппозиционной платформы – За Життя Олега Волошина с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом. По ее словам, нардепа от ОПЗЖ необходимо отправить на обсервацию.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина же изолировали. Так бывает... Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов). Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО)", - написала Сюмар в Facebook.

При этом она выразила надежду, что обсервация для Волошина будет полной.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским политиком Жаном-Люком Рейтцером. 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыхания. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция".