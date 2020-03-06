В Житомире из-за коронавируса ввели ограничения: что известно

Коронавирус в Украине / УНИАН

Проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований отменили в Житомире. Данные меры были предприняты для предотвращения распространение коронавируса.

Так, 4 марта Исполнительный комитет городского совета согласовал профилактический и противоэпидемический план действий.

"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении в пресс-службе Житомирского городского совета.

При этом уточняется, что запрет особенно касается мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях и для детей.

Как ранее сообщал Главред, в Украине зафиксировали еще два случая подозрения на заражение опасным китайским вирусом covid-19.