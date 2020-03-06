Коронавирус во Франции: какой размах эпидемии

Число зараженных коронавирусом во Франции увеличилось / Reuters

Количество обнаруженных эпизодов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в пределах Франции достигло 577.

Соответствующее сообщение опубликовал портал France Info со ссылкой на Минздрав страны.

Как уточняют медики, количество зараженных после последнего подсчета заболевших увеличилось на 154. На данный момент от болезни скончались девятеро людей.

По другим данным, количество заразившихся коронавирусом по всей Земле превысило 100 тысяч. 55694 человека из общего числа заболевших выздоровели, 3404 умерли.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80,6 тысячи), Южной Корее (6,6 тысячи), Иране (4,7 тысячи) и Италии (3,9 тысячи).