Жена больного коронавирусом украинца опровергла улучшение его состояния

Инфицированный коронавирусом украинец лежит под капельницами / УНИАН

В Черновцах жена первого инфицированного коронавирусом украинца опровергла распространенную ранее информацию об улучшении самочувствия ее мужа.

Как сообщает ТСН, женщина разговаривает с супругом по телефону, и он рассказывает, что ему вводят лекарства с помощью капельниц.

"Сделали ему флюорографию. Лежит он сейчас под капельницей. Голос ослаблен. Очень слаб по сравнению с двумя днями назад. Есть подозрение, что воспалительный процесс уже начался. Его состояние, такое ощущение, что ухудшается, но не улучшается", - сказала жена больного коронавирусом украинца.

Женщина отметила, что хотела бы видеть его лечение, а также понимать, какие берут анализы.

Читайте такжеКоронавирус в Египте "захватил" круизный корабльРанее председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук утверждал, что состояние заболевшего коронавирусом украинца стабильное. Также заведующая инфекционного отделения областной больницы, где находится мужчина, сообщила,

что у него нормализовалась температура тела, она составляет 36,7 градусов, и присутствует незначительный кашель.

Напомним, из-за народного гнева жену жителя Черновцов, у которого во вторник, 3 марта, диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.

Как ранее сообщалось, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Им заразился житель Черновцов.