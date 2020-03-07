Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус: первые детали

В Украине еще у одного пациента заподозрили коронавирус / УНИАН

В субботу, 7 марта, в Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на инфицирование новым китайским коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали мужчину.

"Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - сообщила пресс-служба.

В сообщении также подчеркивается, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы уже семеро человек.

Напомним, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену заболевшего, у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

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Ранее в Черновицкой области ввели ограничения для предотвращения распространения коронавируса covid-19 после того, как подтвердился первый случай заражения. Позже карантинные меры объявили в Сумской области, хоть официально подтвержденных случаев заражения там не было. Следом ограничения на массовые мероприятия ввели в Житомире.