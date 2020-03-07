В Минздраве рассказали о результатах тестов пациентов с подозрением на коронавирус

В Украине у 16 человек с подозрением на инфицирование Covid-19 положительных результатов не выявлено.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта на исследовании находятся 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных у лиц с подозрением на Covid-19 и 14 - у контактных.

В сообщении подчеркивается, что исследование 16 образцов закончено, положительных на Covid-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются.

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 37 сообщений о подозрении на Covid-19, получен один положительный результат.

В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях в Covid-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Напомним, 7 марта в Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на инфицирование новым китайским коронавирусом.

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3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену заболевшего, у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

Ранее в Черновицкой области ввели ограничения для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 после того, как подтвердился первый случай заражения. Позже карантинные меры объявили в Сумской области, хоть официально подтвержденных случаев заражения там не было. Следом ограничения на массовые мероприятия ввели в Житомире.