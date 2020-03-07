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"В больницу добирался": всплыли скандальные подробности об анализах Волошина на коронавирус

7 марта 2020, 18:23

Соня Кошкина указала на пренебрежение элементарными мерами безопасности.

Олег Волошин
Олег Волошин / Главред

Результаты анализов на коронавирус у народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Олега Волошина еще не объявлены. По словам журналистки Сони Кошкиной, несмотря на подозрение заражения опасной инфекцией, элементарные меры безопасности не соблюдались.

"Как известно, вчера выяснилось, что депутат от ОПЗ Олег Волошин 27 февраля встречался с французским парламентарием, у которого ныне диагностирован короновирус. Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства – старое и новое, и даже президент выступал, тоже был", – написала Кошкина в Telegram-канале

При этом она указала, что человека с подозрением на короновирус необходимо доставить в медучреждение на спецтранспорте, а сопровождать должны медработники в спецодежде, но нардепу от ОПЗЖ пришлось добираться самостоятельно.

"Но поскольку это – середина дня, центр города и вообще первый случай подозрения в Киеве, в больницу пришлось добираться самостоятельно. Благо, Александровская от ВР недалеко. Надеюсь, он без водителя поехал. В клинике взяли анализы. В ответ на резонный вопрос о том, когда будут результаты, ответили: после праздников. Да, именно так", – подчеркнула журналистка.

Также она отметила, что расширенными анализами занимается специальная лаборатория, работающая "по не очень напряженному графику".

"Пока что некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшихся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин", – подытожила Кошкина.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским политиком Жаном-Люком Рейтцером. 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыханием. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция". Позже народный депутат от политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Олег Волошин прошел обследование в больнице и предоставил справку, что здоров.

Олег Волошин Соня Кошкина Оппозиционная платформа - За жизнь китайский коронавирус новости Украины
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