"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина

Олег Волошин / Главред

Стали известны официальные результаты анализов народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Олега Волошина по поводу вероятного инфицирования коронавирусом.

Как подчеркнул он в своем сообщении в Facebook, результаты его теста на коронавирус оказались отрицательными.

"Что же, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично (глава Верховной Рады) Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий мужчина", - рассказал Волошин.

Вместе с тем нардеп-"оппозиционер" потроллил своих коллег из фракций Европейской солидарности, Голоса и Батькивщины.

"Чего, увы, не скажешь о некоторых коллегах из Батькивщины, ЕС и фактически всей фракции Голос. Но последних, судя по данным соцопросов, и так скоро ждет полная изоляция от парламента. Вообще вся эта история стала для многих испытанием на человечность и адекватность. Спасибо многим, кто поддерживал, в первую очередь моей дорогой жене Надежде Сасс и всей моей семье. Другие - не дождетесь. А так всем здоровья и добра!" - отметил Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским политиком Жаном-Люком Рейтцером. 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыханием. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция".