В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса

Коронавирус в Украине / dsns.gov.ua

Спасатели провели дезинфекцию всех автовокзалов и автостанций в Черновицкой области. Данные меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что дезинфекция проводилась 7 марта с помощью средства Санитаб.

"С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Держпродспоживслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством Санитаб автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления", - сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал Главред, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Им заразился житель Черновцов.