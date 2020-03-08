"Сидите, курва, по норах": в Украине еще 20 подозрений на коронавирус не подтвердились

В Украине подтвердили всего 1 случай заболевания коронавирусом / УНИАН

В воскресенье, 8 марта, в Минздраве заявили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции.

"По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19. В вирусологической референс лаборатории ЦОС исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено", - сказано в сообщении министерства здавоохранения.

Добавим, что украинцы активно обсуждают коронавирус в соцсетях.

"Только что продавец в зоомагазине мне сказала что короновируса нет. Это искусственно раздутая зуйня", - пишет Татьана Павшукова.

"А что сказал таксист и парикмахер? Они обычно наиболее квалифицированы в таких вопросах", - ответил Михаил Дикун.

"Цікаво чому на росії де китайців більше і прилітають сотнями з всіх країн де карантини і так само відлітають нема паніки!!!Чому звичайний грип,орз не подають в новинах під соусом коронавірус!!!В Україні один хворий,а всі змі розриваються,тільки хтось застудився як зразу всі біжать з камерами до нього і починають в ефірах фантазувати!!!", - спросил Олег Петрович.

"Якщо ви підчепили коронавірус - хворійте ним тихо, бо смертність від нього лише 3%.А от якщо про вашу хворобу дізнаються сусіди, то вірогідність вашої смерті - збільшується в рази", - высказался Игорь Колесник.

"Долбо*оби, та потерпіть вже без тої Італії, майте розум, життя дорожче. Не наражайте на небезпеку своїх рідних. Сидіть, курва, по норах, поки епідемія не стихне", - эмоционально отреагировал Степан Божак на новость об украинцах, которые летели в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой нашли коронавирус.

Читайте такжеКоронавирус атакует: в Италии ввели карантин, во Франции и Германии напряглисьНапомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

"Я беру на себя политическую ответственность за решения, которые принимаются в эти часы: Мы это сделаем", - цитируют Конте местные СМИ.Добавим, что по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, число инфицированных в Италии составляет 5883 случая, 233 человека погибли, 589 - вылечились.