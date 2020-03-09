В России придумали, как избавиться от украинца с подозрением на коронавирус

Больного украинца отправят на Донбасс / Фото: REUTERS

В России обнаружили признаки китайского коронавируса COVID-19 у украинца, который недавно вернулся из Китая. Но вместо того, чтобы лечить его, россияне решили оперативно отправить мужчину на территорию ОРДЛО.

Дело в том, что мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно получил российский паспорт.

"Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным разведки, в ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирус на неконтролируемой участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска Должанский, а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Напомним, 8 марта в Минздраве Украины заявили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции. Таким образом, в Украине зарегистрирован лишь один случай COVID-19.

7 марта в Молдове зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом. Болезнь обнаружили у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Зараженная летела в Кишенев в самолете, на борту которого были в том числе и украинцы. Женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о состоянии своего здоровья.