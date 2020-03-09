"Что ж*па, сам вижу": у Зеленского откровенно высказались насчет коронавируса

Игорь Новиков / Скриншот

Коронавирус является не последней и не самой опасной пандемией, заявил советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков.

"Коронавирус – не последняя (уже почти) пандемия. И потенциально не самая страшная", - подчеркнул он в своем Facebook.

В то же время сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как "идеальный шторм".

"Ситуация, возникшая путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает. Когда в одном флаконе за короткий промежуток времени собираются кульминации многих глобальных процессов вперемешку с трагическими случайностями, рассчитывать на быструю и безболезненную развязку не приходится", - утверждает советник Зеленского.

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По его мнению, из турбулентного 2020-го не только мир или Украина, но и "каждый из нас выйдет другим, поскольку то, что происходит – это не временные неудобства, а фундаментальные перемены под новую реальность".

Среди них он выделил: турбулентность на глобальных рынках, закрытие границ, а также изменение климата.

"Как давно сказал мне один клиент: "Что ж*па, я и сам вижу. Что делать?". Об этом напишу завтра", - добавил Новиков.

Напомним, ранее Новиков заявил о том, что украинцы готовы к прогнозируемому экономическому кризису.