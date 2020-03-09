"Бл*ди и голые ж*пы": в Херсонской ОГА ярко отметили 8 марта

В Херсонской ОГА ярко отметили 8 Марта / Скриншот

В Херсонской областной государственной администрации состоялся концерт, посвященный празднованию Международного женского дня.

Собравшихся в зале заседаний чиновников ОГА и облсовета развлекал группа Степ, которая исполнила песню Жареный кабанчик.

При этом особую пикантность действу придавал своеобразный балет, который лихо отплясывал в такт композиции.

Отметим, что собравшиеся аплодисментами оценили как исполнителей, так и полуобнаженных девушек, которые облачились в ультракороткие юбки и эротичные чулки, "светя" во время танцев своими прелестями.

Сам лидер группы Степ Андрей Череднюк написал на своей Facebook-странице про выступление. "ОГА это не церковь, или там не люди", - подчеркнул исполнитель.

Отметим, что пользователи в Сети были шокированы роликом о праздновании 8 марта в Херсонской ОГА:

"Це щооо,правдааа?Такий виступ тільки в борделі можна показувати", "І ніхто не встав, не обурився та не вийшов?", "Деградос", "Помним о том, что это б....во было оплачено с денег налогоплательщиков", "Танцы огонь! Молодцы девчонки. Зажгли супер", "Повна деградація нації ! В залі засідань влаштувати бедлам", "Бл*ді по виклику. На замовлення очільника. І ніхто зал не покинув. Всім сподобалось", "Де вони відкопали той нафталін, при чому тут весільна пісня, голі дупи на 8 березня і ога?", "Стісняюсь спросіть. За чий рахунок цей фестіваль?", "Для кого розрахована ця порнуха ?Невже таке пропагується на рівні ОДА ? З вами там все в порядку?", "Такої гидоти ще не було та й ще в такому місці?", "Переплутали напевно з 23 фєвраля Пекло...", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее видео с танцующим Зеленским вызвало ажиотаж в сети.