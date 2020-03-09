Тотальный контроль на границе: в Украине пошли на срочные меры из-за коронавируса

На границе будут проверять всех въезжающих в Украину / @DPSUkraine

В Украине утвердили неотложные меры в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Осмотр всех въезжающих в Украину

В частности, медработники или работники Государственной пограничной службы будут осуществлять осмотр всех лиц, прибывающих из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Такие меры предусмотрены утвержденным главой правительства Денисом Шмыгалем усиленным планом антикризисных профилактических мер по борьбе с распространением этого вируса, сообщается на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на результаты заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса Covid-19.

Реанимация на КПП и резерв средств индивидуальной защиты

Министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти поручено осуществить ряд мероприятий, в частности, обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Читайте такжеКокаин и моча не помогут: ВОЗ развенчала мифы о коронавирусеКроме того, руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.

До 11 марта Минздрав и Министерство финансов должны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для диагностики коронавируса.

Коронавирус Covid-19: в Украине создадут сеть центров контроля и профилактики

В то же время Шмыгаль поручил подать информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить их способность обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. При этом, руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

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В то же время, Министерству здравоохранения поручено разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до ведома местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров контроля и профилактики заболеваний.

По данным Минздрава, в мире уже зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.