Повторный тест заболевшего коронавирусом украинца дал неожиданный результат

У заболевшего коронавирусом украинца взяли повторный тест / Фото pixaby

В Черновцах у заболевшего коронавирусом местного жителя взяли повторный тест.

По словам замглавы Черновицкой ОГА Натальи Гусак, результаты повторного теста на коронавирус дали положительный результат.

При этом у заразившегося коронавирусом пациента температура до 37,6 градусов.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - цитирует Гусак UA: Буковина.

Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

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В то же время в Черновицкой ОГА подчеркнули, что мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай Covid-19, госпитализировали 9 марта, в Черновцах. "Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее в Украине утвердили неотложные меры в связи с распространением коронавируса Covid-19. В частности, будет осуществляться осмотр всех лиц, прибывающих из-за границы в Украину.