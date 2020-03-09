"Заразу распространяют?": у Онуфрия ударили крестным ходом по коронавирусу

В Виннице прошел крестный ход УПЦ МП / vezha.ua

В Виннице прихожане УПЦ МП устроили 8 марта крестный ход, посвященный борьбе с коронавирусом.

Крестный ход - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, чрезвычайно актуальна в условиях распространения по миру коронавируса", - говорилось в пояснении организаторов акции.

Верующие Московского патриархата собрались у Воскресенского храма на Хмельницком шоссе. Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба.

В конце концов сторонники МП расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили иконы. Там прошел молебен во главе с митрополитом Варсонофием.

/ vezha.ua

Отметим, что по информации пресс-службы Винницкой епархии МП, в шествии приняли участие 7 тысяч человек.

Пользователи в Сети иронически оценили анти-коронавирусную акцию УПЦ МП:

"Масове скупчення людей посеред міста - найкраща боротьба з коронавірусом, як і з будь-яким вірусом в принципі!", "Зібрання не має нічого спільного з Богом. Просто тренування захоплення храму", "ФСБ в рясі вирішує свої бізнес проблеми-а стадо баранів їм допомагає.Хресна хода-сміх", "Ну вообще на таких шествиях должен быть предусмотрен для экстренных служб, а если бы кому то их них стало плохо? Как бы скорая подъехала?", "Спеціально,щоб розповсюдити заразу?Хто дозволив під час епідемії подібні скупчення людей,тоді коли весь світ обмежує спілкування,для забезпечення найпростішого захисту громадян", - прокомментировали новость пользователи.

Напомним, ранее в Украине утвердили неотложные меры в связи с распространением коронавируса Covid-19. В частности, будет осуществляться осмотр всех лиц, прибывающих из-за границы в Украину.