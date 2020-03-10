Коронавирус в "ДНР": уханьский вирус заподозрили у жительницы Донбасса

Первый тест на коронавирус у женщины был отрицательный / Фото pixaby

На временно оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

С подозрением на опасную болезнь в инфекционное отделение госпитализировали женщину, которая 6 марта прибыла из Китая в аэропорт Шереметьево в Москве. При первичном осмотре симптомы болезни у нее отсутствовали. Тест на коронавирус был отрицательный.

"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - сообщил Telegram-канал Inside Donetsk

За всеми людьми, которые контактировали с пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

Напомним, 9 марта пресс-центр штаба ООС сообщил, что в России обнаружили признаки китайского коронавируса COVID-19 у украинца, который недавно вернулся из Китая. Но вместо того, чтобы лечить его, россияне решили оперативно отправить мужчину на территорию ОРДЛО, поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки, в ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирус на неконтролируемой участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска Должанский, а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

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Как сообщал Главред, 8 марта в Минздраве Украины заявили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции. Таким образом, в Украине зарегистрирован лишь один случай COVID-19.