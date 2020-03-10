В Херсоне чиновников наказали за эротику в ОГА: как именно

Из-за танцев полуобнаженных девушек в Херсоне пострадали чиновники / УНИАН

Замглавы херсонского губернатора Светлана Чепига и глава аппарата ОГА Владимир Клюцевский были уволены из-за того, что допустили выступление группы Степ на проходившем в здании ОГА торжественном собрании по случаю 8 Марта.

С таким заявлением выступил во вторник, 10 марта, выступил руководитель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Уволен руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский. Не работает в нашей команде Светлана Чепига. Ее увольнение будет согласовано с Офисом президента в установленном порядке", - заявил чиновник.

Кроме того, как поведал чиновник, по результатам служебного расследования были временно отстранены от занимаемых постов глава Управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаил Линецкий и его заместители. Информация о том, какое они понесут наказание, пока отсутвует.

Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как в Херсонской ОГА на концерте, посвященном празднованию 8 Марта, выступила культовая в 90-х группа Степ. Музыканты исполнили свой хит песню Смажений кабанчик, а компанию им составили полуобнаженные девушки - в ультракоротких юбках и эротичных чулках.