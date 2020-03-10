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В Украину вернулись 7 украинцев, которые летели в самолете с больной коронавирусом

10 марта 2020, 15:43

В то же время в Черновцах госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай коронавируса COVID-19.

коронавирус, врач, термометр
Украинцам на границе измерили термпературу / Фото pixaby

Во время прохождения границы у семи украинцев, которые находились в самолете вместе с больной коронавирусом гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов болезни.

"Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Нам известны данные этих граждан. Они вернулись через разные пункты пропуска с Молдовой. Во время прохождения границы были проведены температурный скрининг - температуры и других признаков заболевания не было", - заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

Отметим, ранее власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружен коронавирус нового типа. Позже оказалось, что из этих 45 пассажиров 7 – украинцы.

Что происходит  в Черновцах?

В то же время в Черновцах госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

По информации, у пациента признаки инфекционного заболевания.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах", - сказано в сообщении.

Что говорит ВОЗ?

Добавим, что в то же время в ВОЗ говорят, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной.

"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса", - заявил заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте такжеКоронавирус в "ДНР": уханьский вирус заподозрили у жительницы ДонбассаНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными исследований, которые бы подтвердили, что распространение китайского коронавируса летом 2020 года существенно снизится.

"Мы должны исходить из допущения, что вирус сохранит способность распространяться. Это ложная надежда — считать, что он исчезнет, как грипп", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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