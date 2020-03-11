Отпуск "накрылся": авиакомпании отменили сотни рейсов из-за коронавируса

Авиакомпании массово отменяют рейсы из-за китайского вируса / @flyuia.ua

Вспышка китайского коронавируса COVID-19 существенно повлияла на полетную программу авиакомпаний – отменяются сотни рейсов. Пассажирам советуют проверять информацию за несколько дней до вылета. Тем, чьи рейсы отменены, обещают выбор - полный возврат средств или бесплатную смену даты перелета.

В частности МАУ отменила рейсы в 16 стран: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию. Также компания отменяет часть внутренних рейсов в Украине. Об этом говорится на странице Fly UIA в Facebook.

Лоукостер Wizz Air приостановил рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта.

Авиакомпании easyJet и Ryanair отменили рейсы в/из Италии. Кроме того, Ryanair с 10 марта по 8 апреля приостановил рейсы по Италии из международных аэропортов на севере страны. SkyUp Airlines пока решает вопрос об отмене некоторых рейсов.

Кроме того, об отмене всех перелетов в Италию заявил авиаперевозчик British Airways. В Air France сообщили о сокращении вдвое количества рейсов в Италию до конца марта, а также приостановили перелеты в Гонконг и в Тайбэй до 29 марта.

Тем временем украинцы волнуются из-за отменных рейсов, просят предоставить более детальную информацию и обеспокоены возвратом средств за купленные авиабилеты.

Напомним, первые случаи опасного коронавируса COVID-19 зафиксировали в Турции и на Ямайке.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 11 марта коронавирус подтвержден у 119 132 человек в мире, умерли от китайского вируса 4284 человека, вылечились - 65 765.