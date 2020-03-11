В Киеве закрывают школы, детские сады и торговые центры из-за коронавируса

Виталий Кличко / Пресс-служба

Власти Киев вводят превентивные меры в столице в рамках борьбы с распространением китайского коронавируса. Так, временно зароют школы и детские сады.

По словам главы КГГА Виталия Кличко, противоэпидемические мероприятия и ограничения будут действовать с 12 марта до конца месяца.

"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах", - отметил Кличко в видеообращении в своем Facebook.

При этом мэр отметил, что общественный транспорт будет работать без изменений, но дважды в сутки будут его дезинфицировать. Также он призвал не паниковать и ответственно относится к своему здоровью.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Александр Дубинский заявил, что в Кабмине намерены ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с китайским коронавирусом.