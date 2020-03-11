В Украине объявят общенациональный карантин из-за коронавируса - СМИ

Карантин в Украине / MGN

Кабинет министров намерен объявить в Украине общенациональный карантин в среду, 11 марта, о чем ранее сообщил нардеп от Слуги народа Александр Дубинский. Отмечается, что данные меры принимаются для предотвращения распространения китайского коронавируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 11 марта, сообщил, что в Украине зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения COVID-19, а остальные опровергнуты. При этом он указал, что во вторник, 10 марта, поступило сообщение о еще пяти подозрениях, два образца из которых уже в лаборатории, результаты ожидаются уже 12 марта.

При этом он указал, что на данный момент продолжается заседание правительства, после которого объявят о противоэпидемиологических мерах в Украине.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что Кабмин намерен ввести запрет на проведение всех без исключения массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях по всей стране.

Предполагается, что карантин объявят в среду, 11 марта, на общенациональном уровне, но окончательное решение примут местные власти.

Как ранее сообщал Главред, власти Киева вводят превентивные меры в столице в рамках борьбы с распространением китайского коронавируса. Так, временно зароют школы и детские сады.